Cetesb mantém multa diária após vistoriar Shopping Center Norte

SÃO PAULO - A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) manteve a multa diária de R$ 17.450,00 após vistoriar, nesta sexta-feira, 30, o Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo.

Segundo a Cetesb, o empreendimento ainda não atendeu às exigências feitas para instalação e operação do sistema de drenos de extração do gás metano presente no subsolo do local.

Na inspeção feita hoje cedo, foi confirmado que foram instalados dois drenos ainda não estão operando e outros três estão em fase de instalação. O shopping se comprometeu a instalar nove equipamentos para a retirada do gás do subsolo.

Nesta vistoria foram feitas medições em 18 poços de monitoramento instalados no piso do shopping, sendo que sete pontos acusaram índices de inflamabilidade, nove com potencial para migração do gás para o ambiente interno e, apenas dois, apresentam condições que dificultam a intrusão de vapores.

Após a instalação de todo o sistema, os técnicos farão outra avaliação.