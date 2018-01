Cetesb interdita aterro sanitário em Itaquaquecetuba

O aterro Pajoan, em Itaquaquecetuba, foi interditado nesta quarta-feira, 8, pela Cetesb. Desde janeiro deste ano a empreiteira responsável pelo local vinha sendo advertida para melhoras as condições de segurança do aterro. A Cetesb argumenta que não está comprovada a estabilidade do terreno, que pode deslizar e prejudicar o trânsito na região.

O Pajoan recebe, em média, 2 mil toneladas de lixo por dia. A empresa havia conseguido uma liminar para continuar funcionando, mesmo depois de ser multada. Agora, a empreiteira precisa procurar um novo terreno para depositar o lixo das cidades com as quais tem contrato.