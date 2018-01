Cetesb diz que shopping não cumpriu exigências Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) constataram ontem que o Shopping Center Norte, na zona norte da capital, não instalou o sistema de extração de gases, conforme exigência do órgão. A medida afastaria o risco potencial de explosão no interior do estabelecimento, apontado pela Cetesb. Sem cumprir as exigências, o shopping está sujeito a multa diária de R$ 17.450. O estabelecimento, construído em 1984 sobre um antigo lixão, está na lista de áreas contaminadas do órgão.