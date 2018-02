Cetesb deve investigar presença de gás metano no Terminal Tietê

A promotora Claudia Fedeli disse nesta terça-feira, dia 11, que instaurou procedimento para que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) comece a investigar se há contaminação de gás metano no subsolo do Terminal Tietê, no Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado (DEIC) e no Novotel.

As três áreas, localizadas na zona norte da cidade, ficam próximas ao Shopping Center Norte e ao Conjunto Habitacional Cingapura, locais em que laudos da companhia ambiental detectaram risco potencial de explosão devido à alta concentração de metano.

O Terminal Rodoviário do Tietê é o maior da América Latina e segundo maior do mundo. Inaugurado em 1982, atualmente, atende 300 linhas de ônibus, ligando São Paulo a 21 estados brasileiros e cinco países da América do Sul (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai). Em época de feriado, o terminal chega a receber quase 150 mil pessoas diariamente.

O Novotel é o negócio mais recente da família Baumgart, que é dona do Center Norte. Inaugurado em 2000, o hotel recebeu investimento de mais de R$ 40 milhões. O hotel tem 363 apartamentos e também abriga eventos corporativos e festas.

No DEIC, unidade da Polícia Civil especializada no combate ao crime organizado, trabalham cerca de 1.200 policias./COM REPORTAGEM DE FELIPE FRAZÃO