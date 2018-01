Cetesb avisa que 17 praias de SP estão impróprias para banho

Dezessete praias do litoral paulista estão impróprias para o banho. O quadro consta do boletim emitido nesta semana pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Trata-se do resultado das amostras coletadas semanalmente, entre 15 de março e o dia 12 deste mês, em 136 praias. Somente Santos e Praia Grande, na Baixada Santista, concentram dez praias poluídas. Na primeira cidade, os banhistas devem evitar a Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga e José Menino. O mesmo alerta vale para a Aviação, Vila Mirim, Maracanã, Real e Flórida, em Praia Grande.

A água também está contaminada nas praias Milionários e Gonzaguinha, em São Vicente. Completam a lista as praias Pontal da Cruz, em São Sebastião, Itaguá, em Ubatuba, Viana, em Ilhabela, Perequê, no Guarujá, e Vera Cruz, em Mongaguá. A Cetesb define a classificação da balneabilidade com base na densidade de coliformes fecais constatada. Segundo a companhia, o contato com o esgoto pode causar doenças principalmente em crianças, idosos ou pessoas com baixa resistência.