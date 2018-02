Cetesb atesta dispersão de gás metano e shopping Center Norte reabre hoje Após dois dias fechado por determinação da Prefeitura, o shopping Center Norte reabre hoje. A decisão de acabar com a interdição ocorreu depois de técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) atestarem o funcionamento de um sistema de 11 drenos do gás metano existente no subsolo. Também foi suspensa a multa diária de R$ 17.450, imposta desde o dia 19.