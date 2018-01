CET volta atrás e libera acesso à Rua Paes Leme Comerciantes de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, comemoraram nessa terça-feira, 17, a liberação do acesso à Rua Paes Leme por motoristas que saem da Marginal do Pinheiros. A passagem havia sido fechada em julho e, segundo os comerciantes, isso provocou queda de 50% no comércio local, especializado em ferragens e madeira. Em 28 de agosto, cerca de cem pessoas fecharam a Marginal em protesto. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também se comprometeu a criar vagas de Zona Azul na via.