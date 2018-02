CET: visitantes de zoológico congestionam Bandeirantes O grande volume de visitantes no zoológico de São Paulo hoje provocou um grande congestionamento nos dois sentidos da Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A administração do parque informou que cerca de 10 mil pessoas, número aproximado de visitantes durante um dia de calor como hoje, aproveitaram o tempo bom e visitaram o zoológico hoje. Por conta do grande número de veículos na Avenida Miguel Stefano, onde está localizado o parque, a Avenida dos Bandeirantes registrou às 12h45 quase seis quilômetros de congestionamento no sentido da Rodovia dos Imigrantes.