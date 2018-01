CET vai priorizar fiscalização perto de semáforos A CET vai começar na quarta-feira a multar quem não transportar crianças de maneira adequada. As principais ações de fiscalização serão perto dos semáforos, quando os agentes vão caminhar nas filas de veículos verificando o cumprimento da regra. A multa para essa infração é de R$ 191,54 e 7 pontos na carteira de habilitação. O Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da PM vai usar os primeiros dias para realizar blitze educativas, sem multas. As autuações estão previstas para começar no dia 6.