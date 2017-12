CET vai liberar tráfego no Minhocão amanhã

Também estará liberado o estacionamento em locais com a placa R6-A (fundo branco, borda vermelha, tarja vermelha sobre a letra "E" ), exceto nas faixas exclusivas para ônibus, junto ao canteiro central e em vias de trânsito rápido. O estacionamento continua proibido em locais onde a placa for R6-C - Proibido Parar e Estacionar (fundo branco, borda vermelha, tarja dupla vermelha sobre a letra "E"). Atendendo à solicitação da Justiça Eleitoral, a Prefeitura suspendeu feiras livres que prejudicam o acesso aos locais de votação.

Chuva. O final de semana deverá ser chuvoso. Hoje, uma frente fria vinda do Sul do País trará chuva forte e rajadas de vento de até 60km/h. A temperatura deve variar entre 17ºC e 24° C. O tempo continuará instável amanhã, com chuva e temperatura entre 13ºC e 18°C. Ontem, a chuva causou dois pontos transitáveis de alagamento: na pista expressa da Marginal do Tietê, embaixo da Ponte Freguesia do Ó, sentido da Castelo Branco, e na Avenida Cândido Portinari, Jaraguá.