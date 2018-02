CET vai interditar via para tirar megacarreta A megacarreta que tombou na madrugada de sábado na alça de acesso da Avenida Washington Luís para a Avenida Professor Vicente Rao, na zona sul de São Paulo, será retirada neste fim de semana. Para realizar a operação, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Washington Luís no sentido bairro, das 20h de hoje às 8h de domingo, e no sentido centro, das 11h às 20h de amanhã.