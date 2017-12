CET vai interditar trecho da Avenida República do Líbano até setembro A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Avenida República do Líbano, no sentido Itaim, no trecho entre a Avenida Ibirapuera e Alameda Jauaperi, a partir das 17 horas deste domingo, para obras na galeria de águas pluviais a ser realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb). A previsão de liberação é setembro de 2013. Em março, após uma forte chuva, uma cratera de 40 metros se abriu na região.