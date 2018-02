CET vai diminuir tempo de travessia de pedestre Para diminuir o tempo de espera de pedestres, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai reprogramar os semáforos de 1.047 cruzamentos da cidade de São Paulo (o que representa 18% do total). A intenção é que as pessoas que forem atravessar a rua não queiram cruzar antes da hora, com o sinal ainda fechado. Entre as vias que terão alteração no tempo de travessia estão a Rua Augusta e as Avenidas Morumbi e Sapopemba. As medidas entram no pacote do Programa de Proteção ao Pedestre.