CET vai criar bolsões de motos e bikes no centro A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai instalar mais bolsões para isolar ciclistas e motociclistas de carros e ônibus nos semáforos. As chamadas "caixas de acomodação", feitas com sinalização de solo, serão criadas nos próximos dias na Rua Líbero Badaró, no centro da capital.