CET vai bloquear tráfego em vias devido à 17ª Maratona Internacional de SP

SÃO PAULO - Neste domingo, 19, será realizada a 17ª Maratona Internacional de São Paulo, a partir das 7h45. O evento vai interromper o tráfego em várias vias da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas zonas sul e oeste, das 21h do sábado até as 18h do domingo.

Confira abaixo a relação de vias que serão bloqueadas pela CET e os horários em que elas estarão fechadas para o tráfego normal:

- Avenida Jornalista Roberto Marinho - bloqueio das 23h00 do dia 18/06 às 2h00 do dia 19/06.

- Ponte Octávio Frias de Oliveira - bloqueio das 04h00 às 11h00 do dia 19/06.

- Pista local da Marginal Pinheiros (sentido Interlagos) - bloqueio das 07h30 às 09h10 do dia 19/06.

- Ponte do Morumbi - bloqueio das 04h00 às 10h30 do dia 19/06.

- Pista local da Marginal Pinheiros (sentido Jaguaré) - bloqueio das 07h00 às 10h30 do dia 19/06.

- Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (sentido Ibirapuera) - bloqueio das 07h30 às 15h00 do dia 19/06.

- Retorno na Rua Clodomiro Amazonas - bloqueio das 08h00 às 15h00 do dia 19/06.

- Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (sentido Marginal Pinheiros) - bloqueio das 07h45 às 10h30 do dia 19/06.

- Alça de acesso Ponte Cidade Universitária - bloqueio das 06h00 às 9h45 do dia 19/06.

- Ponte Cidade Jardim - bloqueio das 06h00 às 9h45 do dia 19/06.

- Alça de acesso da Ponte Cidade Universitária para Marginal (sentido Interlagos) - bloqueio das 7h45 às 9h45 do dia 19/06.

- Rua José Augusto de Queirós - bloqueio das 06h00 às 09h45 do dia 19/06.

- Avenida Lineu de Paula Machado (sentido USP) - bloqueio das 06h45 às 10h30 do dia 19/06.

- Túnel Doutor Eurycledes de Jesus Zerbine (sentido USP) - bloqueio das 06H45 às 10h30 do dia 19/06.

- Avenida Valdemar Ferreira (sentido USP) - bloqueio das 06H45 às 10h30 do dia 19/06.

- Avenida Afrânio Peixoto (sentido USP) - bloqueio das 06H45 às 14h00 do dia 19/06.

- Rua Alvarenga (no contra-fluxo) - bloqueio das 07h00 às 14h30 do dia 19/06.

- Ponte Cidade Universitária (sentido Praça Panamericana) - bloqueio das 07H00 às 14H10 do dia 19/06.

- Rua Professor Manuel José Chaves - bloqueio das 08h00 às 12h00 do dia 19/06.

- Praça Panamericana - bloqueio das 08h00 às 12h00 do dia 19/06.

- Avenida Pedroso de Moraes - bloqueio das 08h00 às 11h30 do dia 19/06.

- Avenida Brigadeiro Faria Lima - bloqueio das 08h00 às 11h30 do dia 19/06.

- Retorno na Rua Garcia Velho - bloqueio das 08h00 às 11h30 do dia 19/06.

- Avenida Brigadeiro Faria Lima - bloqueio das 08h00 às 11h30 do dia 19/06.

- Avenida Professor Fonseca Rodrigues (até o retorno frente ao Parque Villa Lobos) - bloqueio das 08h00 às 12h00 do dia 19/06.

- Avenida Professor Fonseca Rodrigues - bloqueio das 08h00 às 12h00 do dia 19/06.

- Ponte Cidade Universitária - bloqueio das 07h00 às 14h10 do dia 19/06.

- Rua Alvarenga - bloqueio das 07h00 às 14h30 do dia 19/06.

- Rua Engenheiro Teixeira Soares - bloqueio das 07h00 às 14h30 do dia 19/06.

- Avenida Professor Mello Moraes (USP) - bloqueio das 06h00 às 13h30 do dia 19/06.

- Avenida Escola Politécnica - bloqueio das 06h00 às 13h30 do dia 19/06.

- Avenida Escola Politécnica (até Avenida Corifeu de Azevedo Marques) - bloqueio das 06h00 às 13h00 do dia 19/06 - fazendo o retorno na mesma rua.

- Avenida Escola Politécnica - bloqueio das 06h00 às 13h00 do dia 19/06.

- Praça Professor Reinaldo Porchat (USP) - no contra-fluxo.

- Avenidas Afrânio Peixoto (sentido Jóquei) - bloqueio das 06h00 às 14h00 do dia 19/06.

- Avenida Valdemar Ferreira (sentido Jóquei) - bloqueio das 06h00 às 14h20 do dia 19/06.

- Túnel Doutor Euryclides de Jesus Zerbini (sentido Jóquei) - bloqueio das 06h00 às 14h30 do dia 19/06.

- Avenida Lineu de Paula Machado (sentido Jóquei) - bloqueio das 06h00 às 14h30 do dia 19/06.

- Túnel Jânio Quadros (no contra-fluxo) - bloqueio das 07h00 às 15h00 do dia 19/06.

- Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (sentido Ibirapuera) - bloqueio das 07h45 às 14h30 do dia 19/06.

- Túnel Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (sentido Ibirapuera) - bloqueio das 07h00 às 14h30 do dia 19/06.

- Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade - bloqueio das 07h00 às 14h30 do dia 19/06.

- Avenida República do Líbano - bloqueio das 07h00 às 15h00 do dia 19/06.

- Rua Manoel da Nóbrega - bloqueio das 07h00 às 15h00 do dia 19/06.

- Avenida Pedro Álvares Cabral - bloqueio das 00h01 às 16h00 do dia 19/06.

- Chegada Obelisco do Ibirapuera.