CET vai barrar carros na Rua 25 de Março Com a expectativa de receber 1 milhão de pessoas no fim de ano, a Rua 25 de Março, no centro, terá o trânsito de veículos limitado a partir de hoje, até 24 de dezembro. O tráfego será bloqueado de segunda a sábado, das 10h às 17h, entre a Rua Carlos de Sousa Nazaré e a Ladeira Porto Geral. Vias do Bom Retiro e Santa Ifigênia, na mesma região, também poderão ser interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O policiamento da área, que hoje é feito por 200 PMs, vai receber um reforço de 180 policiais em dezembro.