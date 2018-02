CET vai ampliar multa por desrespeito a pedestre para toda São Paulo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai ampliar a partir desta quinta-feira, 1º, o Programa de Proteção ao Pedestre para toda a cidade de São Paulo. Oito novas áreas e seis corredores contarão com equipes educacionais. Em 19 de setembro, a fiscalização será intensificada pelos agentes de trânsito.

Os novos orientadores ficarão localizados no Largo 13 de Maio; no Brás; Penha; Vila Maria; Jardim Paulista; Sapopemba; Itaquera; na região de São Miguel e também nos corredores Campo Limpo/Rebouças/centro; Parelheiros/Rio Bonito/Santo Amaro; Itapecerica/João Dias/Centro; Paes de Barros; Armando de Arruda Pereira e Mateo Bei.

Autuações. Desde o último dia 8 de agosto, os agentes de trânsito intensificaram a fiscalização em 91 cruzamentos das regiões central e da Avenida Paulista para autuar os motoristas que insistem em desrespeitar à travessia dos pedestres na faixa.

Segundo a CET, até janeiro de 2012, a companhia pretende substituir os controladores antigos por outros mais modernos. Ainda de acordo com a CET, a troca do controlador já permitiu a redução de um ciclo de 80 segundos no pico para 60 segundos fora do pico, o que representa uma redução de 25%.

Redução de acidentes. Segundo um levantamento realizado pela CET em cruzamentos da Zona de Máxima Proteção ao Pedestre (ZMPP), houve redução de 61% nesse tipo de acidente no período de 11/5/2011 a 10/8/2011 ante o mesmo período do ano passado.

Nos 12 meses de 2010, foram registrados 101 atropelamentos em 35 cruzamentos dentro dessa área. Entre 11 de maio e 10 de agosto de 2010, foram registrados 33 atropelamentos nesses cruzamentos. De 11 de maio a 10 de agosto de 2011, ocorreram 13 atropelamentos nesses locais. É importante ressaltar que o estudo da CET se restringiu aos 35 cruzamentos em que houve atropelamentos em 2010 e que não foi verificada a existência de atropelamentos nos demais cruzamentos da ZMPP.