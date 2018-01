CET testará Zona Azul eletrônico no Jardins e Cidade Jardim

A partir desta segunda-feira, 8, entram em funcionamento um sistema eletrônico de pagamento e fiscalização em 3.072 vagas da Zona Azul nas regiões dos Jardins e da Cidade Jardim, em São Paulo. Por um período inicial de 180 dias, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) testará duas novas tecnologias que permitirão o uso do celular para obtenção de créditos de estacionamento. A renovação do tempo será automática, respeitando-se o limite máximo de duas horas por vaga. Veja também: Novas regras de estacionamento nas zonas sul e oeste Na região da Cidade Jardim, o motorista terá de ligar para 3065-5252 e fazer um cadastramento prévio para a compra dos créditos por meio de cartão de crédito. Poderão ser adquiridos até 20 créditos de 30 minutos por R$ 18,00. Segundo a CET, no momento de estacionar, o usuário ligará para o mesmo número e digitará os números da área, setor e vaga - informados em uma plaqueta instalada no meio-fio. O sistema, então, comunica o saldo e inicia a contagem. Na região dos Jardins será necessário comprar um cartão de recarga com 10 horas de estacionamento por R$ 18,00. Raspado, o cartão fornece um número PIN. Por meio de um programa que deverá estar instalado no celular ou pelo envio de um SMS, o usuário entra no sistema e carrega seus créditos. A partir daí, cada vez que for utilizar uma vaga de Zona Azul, ele fornece a placa do veículo e o código da área e do setor (estas informações estão disponíveis na placa de regulamentação de estacionamento implantada na via). Os softwares estão disponíveis nos sites: Zona Azul Eletrônica ou Zona Azul em Casa. Zona leste Desde segunda-feira, a CET iniciou a cobrança de Zona Azul na Rua Emília Marengo, entre a Rua Serra de Japi e Rua Eleonora Cintra, no Jardim Anália Franco, zona leste da cidade. Placas de sinalização de solo foram instaladas para demarcar as 52 vagas de estacionamento rotativo regulamentado. A Zona Azul funcionará de segunda à sexta-feira, das 7 às 19 horas e, aos sábados, das 7 às 13 horas.