CET suspende rodízio em SP no periodo da manhã

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, em decorrência do apagão que atingiu boa parte do País, inclusive a cidade de São Paulo, o rodízio de veículos foi suspenso pelo menos para a parte da manhã desta quarta-feira, 11. Com o desligamento da energia, todos os semáforos foram afetados e, mesmo que a energia volte em toda a capital nesta madrugada, os equipamentos ficarão embandeirados. Portanto, nesta quarta-feira pela manhã, o rodízio, das 7 às 10 horas, estará suspenso.