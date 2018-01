CET suspende rodízio em São Paulo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai suspender o rodízio de veículos nesta segunda-feira, 9, por causa da greve dos metroviários. Nos outros dias de paralisação, a CET já havia tomado a mesma medida. Assim, as placas com finais 1 e 2 poderão circular normalmente pelo centro expandido.

Sob gritos de "não tem arrego", os metroviários de São Paulo decidiram em assembleia na tarde deste sábado continuar em greve, mesmo com decisão do Tribunal Regional do Trabalho de voltar ao trabalho. A Justiça considerou a greve abusiva.