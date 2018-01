CET suspende o rodízio em São Paulo por causa da chuva

No meio da tarde, trânsito ficou parado na Marginal do Pinheiros. Foto: José Luis da Conceição/AE

O rodízio de veículos e caminhões está suspenso em São Paulo na noite desta terça-feira, 8, por causa do temporal que atingiu a cidade. A CET suspendeu as restrições e, com isso, carros com placas final 3 e 4 podem circular pela cidade. O rodízio restringe a circulação de veículos das 17h às 20h na parte da noite e das 7h às 10h no período da manhã.

As restrições estão suspenas no período da tarde e noite desta terça e voltam normalmente na quarta-feira, 9, segundo a Secretaria Municipal de Transportes.

Mais cedo, a CET já havia liberado algumas ruas da cidade das restrições a caminhões. As restrições foram suspesas por causa do trânsito nas marginais do Pinheiros e Tietê na tarde desta terça.