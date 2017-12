CET sugere deixar carro em casa para visitar Salão do Automóvel

Se você quer ir ao Salão do Automóvel, deixe o carro em casa. Pelo menos é o que recomendam a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a própria organização do evento, que espera receber 600 mil pessoas nos próximos 12 dias. A orientação é de que o visitante vá de metrô até a Estação Tietê (Linha 1-Azul) e, de lá, siga no ônibus circular gratuito do evento até o Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Marginal do Tietê, na zona norte da capital paulista.

O embarque vai ser feito na saída da Estação Shopping do Terminal Rodoviário Tietê, contíguo ao metrô. A periodicidade dos ônibus não foi informada, mas eles começam a sair uma hora antes da abertura do Salão e ficam em operação até uma hora depois de fecharem os portões do Anhembi.

Vagas. Quem optar por ir de carro precisa ficar atento aos preços e ao limite de vagas. O estacionamento do local vai custar R$ 25 (a diária) para carros, R$ 15 para motos e R$ 50 para ônibus.

O pavilhão tem espaço para 8.500 veículos, mas a organização vai contar com o apoio de outras 6 mil vagas do estacionamento ao lado da Uni Sant"Anna, na Rua Voluntários da Pátria, 344. Lá, o motorista paga R$ 10 para cada 12 horas de permanência e tem direito a uma van gratuita de ida e volta até o Anhembi.

O evento promete ainda colocar balcão de táxi próximo do portão 26, de tarifa comum e especial. A CET também planeja mudar o esquema de trânsito na região, com o bloqueio de ruas no entorno e a sugestão de rotas alternativas pelas Avenidas Brás Leme e Presidente Castelo Branco, sentido Rodovia Ayrton Senna (veja mapa).

Estimativa. No ano passado, o Salão do Automóvel atraiu 200 mil turistas para São Paulo, 16% estrangeiros. A maioria veio de Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e México. Os visitantes brasileiros vieram principalmente de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.

Eles deixaram R$ 112 milhões na cidade. Não por acaso, outubro e novembro são o período de ouro para o turismo paulistano, que, neste ano, ainda deve faturar bem com o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Interlagos, a Bienal de Arte, a Virada Esportiva e a Mostra Internacional de Cinema ao mesmo tempo.

A estimativa é de que os 280 mil turistas aguardados para o 26.º Salão do Automóvel gastem mais de R$ 135 milhões e ocupem 74% dos hotéis da capital.

A entrada individual custa R$ 40 para adultos e R$ 30 para crianças de 5 a 12 anos (menores de 5 anos não pagam). Haverá ainda dois restaurantes e 15 lanchonetes na área.

Serviço

WWW.SALAODOAUTOMOVEL.COM.BR PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI. AV. OLAVO FONTOURA, 1.209, SANTANA.

HOJE: DAS 14H ÀS 22H.

DE 28/10 A 6/11: DAS 13H ÀS 22H (ENTRADA ATÉ UMA HORA ANTES)

DIA 7/11: DAS 11H ÀS 19H (ENTRADA ATÉ 17H)