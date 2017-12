CET registra índice acima da média na manhã do sábado

O índice de congestionamento registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na manhã deste sábado, 31, está bem acima da média, com 26 quilômetros (3,1%) das vias com lentidão. Segundo a CET, os inícios de fim de semana apresentam níveis quase nulos de tráfego intenso.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O principal foco de morosidade é a região central. A Avenida Rebouças enfrenta lentidão em alguns trechos devido ao excesso de veículos. No corredor norte-sul, há lentidão próximo ao túnel do Anhangabaú na entrada para a região da Rua 25 de Março, já há obras sendo realizadas no local. Segundo a CET, a tendência é que o tráfego se intensifique em toda a região central.

Na zona sul, a Avenida Washington Luís apresente focos de lentidão pelo excesso de veículos. O motorista que vai pela Marginal Pinheiros sentido Interlagos encontra dificuldades na região da Ponte Eusébio Matoso por conta de um acidente entre um carro e uma moto com duas vítimas, que já foram socorridas. A zona sul registra 17 quilômetros d e congestionamento e uma tendência de piora nas próximas horas.

Na Marginal Tietê sentido Castelo Branco há concentração de veículos na região da Ponte das Bandeiras, que passa por obras. A previsão da CET para a região é de aumento de lentidão.