CET recomenda que motorista evite a Marginal do Tietê A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas evitem a Marginal do Tietê nesta manhã devido aos diversos pontos de alagamento que impedem o trânsito no local. Às 8 horas, a via registrava oito pontos intransitáveis. No mesmo horário havia 49 lagamentos em toda a cidade e 81 quilômetros de congestionamento, com o pior ponto na Radial Leste, sentido bairro.