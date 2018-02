CET recomenda evitar Paulista a partir das 19h em dezembro

São Paulo, 3 - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai aumentar o monitoramento na Avenida Paulista, a partir desta quarta-feira, 5, para aliviar o trânsito durante a realização do "Natal Iluminado 2012". O aumento do efetivo ficará no trecho entre a Rua da Consolação e a Praça Oswaldo Cruz, das 18h à 1h.

Todos os anos o trânsito fica intenso com o aumento de pedestres e visitantes da região. As decorações especiais de Natal são o chamariz de turistas paulistanos na Paulista.

A CET recomenda aos visitantes que evitem ir para a Paulista de carro e priorizem o transporte público a partir das 19h, momento que o índice de congestionamento é elevado na região.

A companhia informa que para dar maior fluidez ao trânsito, serão ampliadas temporariamente as restrições de estacionamento da Alameda Santos - entre a Rua da Consolação e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio - aos domingos, das 7h às 23h. Atualmente a restrição acontece de segunda a sábado.

As ruas Cincinato Braga e São Carlos do Pinhal passam a ter proibição de estacionamento em período integral, inclusive aos domingos, informa a CET.

Rotas alternativas. A CET recomenda aos motoristas que utilizem de vias alternativas que devem ter trânsito mais fluído, e evitem a Avenida Paulista.

No sentido Consolação, as indicações são a Rua Vergueiro, Avenida 23 de Maio, Ligação Leste/Oeste, Praça Franklin Roosevel e Rua da Consolação.

Para seguir no sentido Paraíso, o motorista pode dirigir pela Rua da Consolação, Ligação Leste/Oeste, Avenida 23 de Maio, Rua Ramon Penharrubia e Viaduto Santa Generosa.

Para os motoristas que necessitam se deslocar pela região da Paulista, no sentido Consolação, a companhia recomenda o trajeto entre a Rua Treze de Maio, Cincinato Braga e Rua São Carlos do Pinhal. No sentido oposto, a Alameda Santos é a opção.