CET recolhe cones e proíbe uso de objetos para reserva de vagas

O formulário para requisitar a autorização, até mesmo para mudanças residenciais e obras de concretagem, pode ser baixado no site da empresa: www.cetsp.com.br.

Segundo a CET, cones e cavaletes só podem ocupar uma via "de forma provisória", sem influir na fluidez do trânsito.

O artigo 81 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, em vias públicas, "é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança". Isso inclui também as pinturas no asfalto.

Embora o CTB não preveja multa para quem descumprir as regras, a CET informou que seus agentes removem cones e cavaletes irregulares. No caso de pintura que "comprometa a segurança na compreensão da sinalização oficial, é elaborado um projeto para sua retirada". A CET não informou, no entanto, quantos cones foram recolhidos ao longo deste ano e de 2011.

Em relação à Rua Coronel Palimércio de Resende, no Butantã, a CET informou que o uso do cavalete está irregular. / C.V.