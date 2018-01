CET prorroga prazo para entrega de propostas de garagens

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Será prorrogado o prazo para as empresas entregarem a documentação do Procedimento de Manifestação de Interesse para elaboração do projeto de Zona Azul Vertical (ZAV) para a cidade de São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O motivo para a prorrogação, segundo a CET, foi a grande procura por parte de empresas e consórcios nacionais e estrangeiros, que solicitaram mais tempo para elaboração dos estudos exigidos. O prazo será prorrogado por mais 60 dias.

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos até o dia 5 de abril e a data limite para entrega das propostas passou a ser o dia 26 de abril. Anteriormente, esses prazos venciam nos dias 5 de fevereiro e 26 de fevereiro, respectivamente.

O Procedimento de Manifestação de Interesse é um mecanismo pelo qual as empresas interessadas em participar de um determinado projeto propõem um modelo, fornecendo à Administração Pública estudos referentes ao objeto a ser contratado.