CET planeja pôr na internet infrações captadas por radar

Apenas o condutor terá acesso à própria foto: ele terá de digitar o número do Auto de Infração de Trânsito (AIT) impresso na notificação.

As imagens só ficarão disponíveis no sistema da CET por três meses a partir da data da infração. O sistema, porém, vai valer apenas para infrações cometidas desde 1º de setembro. Em São Paulo, de cada 10 infrações no ano passado, sete foram flagradas por radar.

O objetivo da Prefeitura é minimizar a quantidade de recursos. As multas de radares fotográficos já vêm com foto do veículo, mas apenas o modelo e a placa.

Além disso, nem sempre a imagem tem nitidez. As imagens do site serão mais amplas e registradas em sequência, para mostrarem com mais clareza a infração sendo cometida. / NATALY COSTA