CET padroniza velocidade do minianel viário em 60 km/h

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai uniformizar a regulamentação de velocidade nas vias do minianel viário em 60 km/h, a partir da próxima segunda-feira, 17.

O minianel viário delimita o chamado centro expandido da cidade. Terão redução de velocidade as avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnole Taunay, o complexo viário Maria Maluf, as avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, o viaduto Grande São Paulo e as avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

A mudança, segundo a CET, tem como principal objetivo proporcionar maior segurança aos motoristas que circulam pelos 31,2 quilômetros das vias.

Serão implantadas 474 placas de regulamentação de velocidade e advertência para alertar os motoristas. A CET recomenda aos usuários que estejam atentos quanto à nova regulamentação de velocidade pois, já a partir do dia 17, os veículos que desrespeitarem serão autuados.