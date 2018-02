CET multa uma moto por dia na Marginal Um ano após o início da proibição de motos na pista expressa da Marginal do Tietê, várias ainda circulam na pista. Na tarde de ontem, a reportagem contou, em uma hora, 21 no sentido Castelo Branco, perto da Ponte da Freguesia do Ó. O número é alto perto da média mensal de multas aplicadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): 33, ou pouco mais que uma por dia.