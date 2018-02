CET muda viário no Alto da Lapa Para melhorar o trânsito no Alto da Lapa, a CET vai adotar sentido único de circulação na Rua Brigadeiro Gavião Peixoto (da Praça José Roberto Penteado para a Rua Monte Pascal), com o acréscimo de mais um acesso da Vila Hamburguesa/Vila Leopoldina pelo cruzamento da Monte Pascal com a Rua Gavião Peixoto, sentido Marginal do Tietê. As adaptações serão feitas entre amanhã e o dia 9.