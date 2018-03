CET muda trânsito ao redor da estação A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai fazer mudanças no entorno da Estação Butantã. Na Rua MMDC, o quarteirão entre as Ruas Pirajuçara e Camargo vai virar mão única e serão instalados novos semáforos nas esquinas da Camargo e da Rua Alvarenga. Duas novas linhas de ônibus começam a funcionar hoje no terminal ao lado da estação: a Metrô Butantã-Cidade Universitária e a Estação da Luz-Butantã.