CET muda tráfego na zona leste por 60 dias A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente a partir de hoje a Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello, na zona leste, no sentido bairro, na aproximação do cruzamento com a Rua Doutor Roberto Feijó, a partir das 8 horas. A interdição na Vila Prudente deve durar 60 dias e ocorre por causa das obras do monotrilho. A Rua Roberto Feijó terá sentido único.