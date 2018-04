CET muda circulação em vias do Brooklin A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai alterar a partir de amanhã a circulação de algumas vias na região da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo. A mudança visa a melhorar as condições de fluidez e segurança do trânsito. Entre as alterações está a eliminação do retorno no canteiro central da avenida, oposto à Rua Ministro José Galloti. Também estão proibidos conversão e retorno no canteiro central da avenida, sentido Marginal do Pinheiros, no cruzamento com a Avenida Portugal.