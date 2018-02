CET monta operação especial para eleição em São Paulo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montará uma operação especial de trânsito neste domingo por conta do segundo turno das eleições municipais na cidade de São Paulo, que tem 8.616.170 eleitores e 1.962 pontos de votação.

Entre as principais intervenções, estão a suspensão do funcionamento das Ciclofaixas de Lazer, a operação manual de faróis por agentes em determinados locais e a reserva de vagas em certos colégios eleitorais. A fiscalização também será intensificada das 7h às 18h - as urnas ficam abertas para votação das 8h às 17h.

No domingo, o estacionamento nas ruas e avenidas onde há sinalização de proibido estacionar estará liberado, mas a proibição permanece nos pontos com placas de proibido parar e estacionar.

Veja outras alterações:

O Elevado Costa e Silva será liberado ao tráfego das 6h às 20h, para melhorar as condições de tráfego.

No domingo, das 7h às 18h, serão realizadas reservas de vagas nas imediações da Universidade Mackenzie, Colégio Sion e Colégio Rio Branco, localizados em uma das maiores zonas eleitorais da cidade. A medida vale para as ruas Maria Antônia, Piauí, Itambé, Dona Antônia de Queiróz e na Avenida Higienópolis.

Para auxiliar a logística de distribuição e recebimento das urnas do 3º Cartório Eleitoral, a pista da esquerda da Avenida Duque de Caxias será bloqueada entre o Largo do Arouche e a Avenida São João no final de semana: no sábado, das 6h às 14h, e no domingo, das 4h às 21h - ou até o término do retorno das urnas. Os veículos poderão continuar utilizando a pista da direita.