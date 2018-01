CET monta operação de Ano Novo nas estradas de SP

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou uma operação para o feriado prolongado de Ano Novo, com o objetivo de dar segurança, fluidez do tráfego e a mobilidade para os motoristas e pedestres, durante o período de intenso aumento do fluxo de veículos, especialmente nos acessos das rodovias.

A Operação Estrada terá início nesta quarta-feira, 30, e terminará no dia 4 de janeiro de 2010. Segundo estimativa da CET, aproximadamente 1,8 milhão de veículos devem deixar a Capital em direção ao Litoral e Interior do Estado.

Operação Estrada

A Operação Estrada, que visa o monitoramento da saída e do retorno à capital, será realizada nos principais horários previstos para os veículos se dirigirem às estradas.

A Operação Saída começa na quarta, no período da tarde, e quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. Já a operação de retorno a São Paulo ocorrerá no domingo, 3, nos períodos da manhã e da tarde, e segunda-feira, 4, no período da manhã.

Terminais rodoviários

Os agentes e técnicos da CET também estarão monitorando e operacionalizando o trânsito no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara, para garantir maior fluidez do tráfego e acessibilidade aos usuários e passageiros.