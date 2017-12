CET monta esquema especial de trânsito em São Paulo para as eleições

SÃO PAULO - Este fim de semana terá esquema especial de trânsito nos principais corredores da cidade para garantir a segurança, a fluidez e a mobilidade dos eleitores no acesso aos postos de votação. O monitoramento e operação de trânsito junto às zonas eleitorais será intensificado especialmente no domingo, das 7h às 18h.

A operação será realizada por 733 agentes de tráfego da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em 120 viaturas, que farão a orientação de travessia de pedestres, áreas de embarque e desembarque, e operação manual de semáforos. Confira as mudanças:

Estacionamento - No domingo, estará liberado o estacionamento em locais sinalizados com placa R6-A - Proibido Estacionar (fundo branco, orla vermelha, tarja vermelha sobre a letra "E" preta), exceto nas faixas exclusivas para ônibus, junto ao canteiro central e em vias de trânsito rápido.

Permanece em vigor as demais proibições, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. O estacionamento continua proibido em locais onde a placa for R6-C - Proibido Parar e Estacionar (fundo branco, orla vermelha, tarja dupla vermelha sobre a letra "E" preta).

Minhocão - O Elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, será liberado ao tráfego para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas Leste e Oeste da cidade, no domingo, 3, das 7h às 19h30.

Bloqueios - Por solicitação do 3º Cartório Eleitoral e visando auxiliar a logística de distribuição e recebimento das urnas, a Avenida Duque de Caxias, pista da esquerda, entre o Largo do Arouche e a Avenida São João, estará bloqueada no sábado, 2, das 6h às 14h, e no domingo, 3, das 4h às 21h ou até o término do retorno das urnas.

A Rua Francisca Miquelina, entre as ruas Maria Paula e Aguiar de Barros, onde fica a sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), estará bloqueada ao trânsito no domingo, das 4h às 21h ou até o término do retorno das urnas, por solicitação da Justiça Eleitoral. Os veículos poderão utilizar a Avenida Brigadeiro Luis Antônio e a Rua Aguiar de Barros.