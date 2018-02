CET monitora trânsito no Morumbi para show da Madonna

SÃO PAULO - Com expectativa para receber cerca de 60 mil pessoas na noite dessa terça-feira, 4, toda a região do Estádio do Morumbi já está sendo monitorada por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Polícia Militar para a realização dos dois shows da turnê da cantora Madonna, MDNA Tour, em São Paulo.

A CET já aumentou o efetivo na região desde sábado, 1, e segue com a operação nesta terça - quando acontece primeira performance da cantora - e continua até a noite de amanhã, para a segunda e última apresentação na capital paulistana.

Desde sábado é proibido estacionar nas principais vias do entorno do estádio. Nesta terça e na quarta, a partir das 13h, será implantada a Operação Entrada que deve viabilizar a chegada do público e a fluidez do trânsito geral. Serão montadas faixas reversíveis na Avenida Engenheiro Oscar Americano - entre a Rua Icaro Sydow e a Avenida Morumbi - e da Avenida Giovanni Gronchi - entre as ruas Major Mariotto Ferreira e Leandro Teixeira.

As principais vias de acesso ao estádio são as avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi, Padre Lebret, Jorge João Saad, Professor Francisco Morato e Tajurás, além das pontes Morumbi, Engenheiro Roberto Rossi Zucollo (Cidade Jardim) e Eusébio Matoso. Com o objetivo de auxiliar o trânsito e a entrada e saída dos fãs, a CET alterou o sentido de algumas vias. Confira abaixo as rotas sugeridas pela CET para o público do evento:

Como chegar

Região de Santo Amaro: Ponte João Dias e avenidas Alberto Augusto Alves e Giovanni Gronchi.

Região do Brooklin/Aeroporto de Congonhas: Ponte Morumbi (Caio Pompeu de Toledo), Avenida Morumbi e Avenida Padre Lebret.

Rodovia dos Imigrantes/Anchieta: Avenida dos Bandeirantes, Marginal Pinheiros, Ponte Engenheiro Roberto R. Zuccolo (Cidade Jardim) e avenidas dos Tajurás, Engenheiro Oscar Americano, Morumbi e Giovanni Gronchi.

Região da Avenida 9 de Julho: Avenida Cidade Jardim, Ponte Engenheiro Roberto R. Zuccolo (Cidade Jardim) e avenidas dos Tajurás, Engenheiro Oscar Americano, Morumbi e Giovanni Gronchi.

Região do Itaim: Avenida Juscelino Kubitschek, Túnel Jânio Quadros e avenidas Engenheiro Oscar Americano, Morumbi e Giovanni Gronchi.

Região Central (Consolação/Rebouças): avenidas Eusébio Matoso, Professor Francisco Morato e Deputado Jacob Salvador Zveibil, retornando para a Avenida Jorge João Saad.

Região da Lapa: Praça Panamericana, Avenida Professor Manoel José Chaves, Ponte Cidade Universitária, Rua Alvarenga, avenidas Caxingui, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.

Zonas Norte/Leste/Marginal Tietê e Rodovia Castelo Branco: Rua Alvarenga, avenidas Caxingui, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.

Rodovia Régis Bittencourt: Avenidas Professor Francisco Morato e Jorge João Saad.

Rodovia Raposo Tavares: Rodovia Raposo Tavares km 13 (Peri-Peri), avenidas Ministro Laudo Ferreira de Camargo, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.

Como sair

Os motoristas que trafegam pela Avenida Giovanni Gronchi, no sentido centro, com destino ao Hospital Albert Einstein, podem utilizar as ruas Doutor Francisco Tomás de Carvalho e Doutor Flávio Américo Maurano, seguir pela Avenida Morumbi até a Avenida Padre Lebret.

A CET recomenda aos motoristas que pretendem seguir pela Avenida Giovanni Gronchi com destino ao centro da capital, a utilizar as ruas Santo Américo, Panômia, Doutor Silvio Dante Bertacchi, André Saraiva e Avenida Professor Francisco Morato.

Para sair da região do Estádio, com destino à altura do Palácio do Governo e ao Hospital Albert Einstein, os motoristas podem seguir pelo acesso à Avenida Professor Francisco Morato e dirigir pelas ruas Cenobelino Serra, Jurupité, Rio Azul, Manoel Jacinto, Doutor Silvio Dante Bertacchi, Clementine Brenne, Doutor Brigadeiro Armando Trompowski e Avenida Morumbi.

Ônibus

A SPTrans vai alterar o itinerário de nove linhas que passam nas intermediações do Estádio do Morumbi, além de criar uma linha especial de apoio ao público, para a saída do local do show hoje e amanhã.

A linha especial deve passar pela região entre o Morumbi e a Praça Ramos de Azevedo. A circulação fica vigente até as 2h. O itinerário da linha será o seguinte: Avenida Jorge João Saad entre a Praça Roberto Gomes Pedroso e a Avenida Jorge João Saad. Em sentido único, o coletivo segue pela Avenida Jorge João Saad, Avenida Francisco Morato, Praça Jorge de Lima, Ponte Euzebio Matoso, Avenida Euzébio Matoso, Avenida Rebouças, Rua da Consolação até a Praça Ramos de Azevedo.

Para conferir a rota das nove linhas que sofrerão alterações para atender o público na região do Morumbi clique aqui (link para a página (http://www.sptrans.com.br/noticias/noticia.aspx?3765)

Táxi

Os táxis deverão estacionar, a partir das 21h30, nas seguintes vias:

Avenida Giovanni Gronchi, no sentido Bairro, entre as ruas João da Cruz Melão e Santo Américo. No sentido oposto da Avenida Giovanni Gronchi, os táxis estarão entre as ruas Professor Paulo Pupo e Marechal do Ar Antonio Apel Neto.

Haverão táxis também em toda a extensão da Avenida Jorge João Saad no sentido Avenida Professor Francisco Morato. Na Avenida Jules Rimet, entre a Rua Floriano Peixoto dos Santos e a Avenida Padre Lebret e na Avenida Padre Lebret, entre as avenidas Jules Rimet e Morumbi.

A partir das 22h também poderão ser encontrados táxis nos seguintes locais:

Praça Santos Coimbra com Avenida Giovanni Gronchi, na Avenida Jacob Salvador Zveibil, em frente ao Shopping Butantã e na Rua Horácio Bandieri, entre a Avenida Jules Rimet e a Rua Rubens do Amaral.