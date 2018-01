CET mantém 193 radares para flagrar os infratores na cidade

Atualmente, 193 radares da CET fiscalizam a falta de inspeção veicular. Esses radares têm o sistema de Leitura Automática de Placas (LAP) e flagram quem não passa pela inspeção, assim como pegam quem desrespeita o rodízio: cruzam as placas dos veículos com informações do banco de dados do município. Veja também:

Apenas uma autuação de R$ 550 por dia pode ser emitida para cada veículo que não fez a inspeção. A lei que regulamentou a obrigatoriedade do processo também determinou que no máximo quatro seriam contabilizadas por mês. Como não se trata de uma infração de trânsito, não há perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas os proprietários dos veículos não podem licenciá-los.

A analista de segurança da informação Caren Stuani Avila, de 36 anos, foi pega de surpresa quando chegou a multa em sua casa e achou injusto o valor. "Foi um descuido não ter feito a inspeção, até porque não há uma divulgação tão grande sobre o cronograma e tudo mais. Só acho injusto o valor de multa, porque estou sendo punida por poluir o meio ambiente, mas meu carro é novo e bem regulado, tanto que passou na primeira", afirma.

Os radares são o principal mecanismo para fiscalizar a falta de inspeção veicular, mas não os únicos. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente diz que mantém comandos de fiscalização em parceria com a Polícia Militar. Desde janeiro, foram feitas 45 blitze, na qual foram parados 472 veículos. As ações resultaram em 172 multas.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Fique em dia com a inspeção

1 É possível fazer a inspeção após o prazo determinado para cada placa?

Sim, a inspeção pode ser feita fora do prazo. No entanto, os veículos podem ser multados se passarem pelos radares ou em blitze ambientais

2 O que fazer se não passou pela inspeção em 2010?

Deve pagar o valor do desbloqueio (R$ 46,40), além da taxa obrigatória de inspeção (R$ 61,98). Após isso, deve fazer a inspeção de 2011.