CET libera trânsito no Cebolão após cinco horas de bloqueio

SÃO PAULO - A alça de acesso da Marginal do Tietê (sentido Castello) à Marginal do Pinheiros, região do Cebolão, zona oeste de São Paulo, foi liberada por completo às 2h40 desta quarta-feira, 9. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhoneiro Dorival José Pires, de 50 anos, morreu, por volta das 21h30 desta terça-feira, 8, após perder o controle da carreta e tombar o veículo na subida da alça.

Dorival não usava cinto de segurança e, ao perder o controle do veículo, bateu na mureta e não teve como evitar o tombamento. O caminhoneiro foi jogado para fora da carreta, que estava vazia, e ficou prensado entra as ferragens e o asfalto.

Em razão do acidente, todas as faixas da alça foram bloqueadas. À 1h30 desta quarta-feira, 9, o congestionamento era de 3 quilômetros pela Marginal do Tietê pois, para acessar a Marginal do Pinheiros, o motorista era obrigado a entrar na Rodovia Castello Branco e fazer o retorno.

O acidente foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.