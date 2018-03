CET libera pistas da Marginal do Tietê após cratera ser fechada

Solange Spigliatti, Hélvio Romero e Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A CET liberou por volta das 10h30 desta sexta-feira, 19, as duas faixas da pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Ponte das Bandeiras, que estavam interditadas por conta de uma cratera que se formou na via às 7h15.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os reparos, realizados pela subprefeitura da região, foram realizados sem problemas.

Segundo a CET, por volta das 5 horas de hoje, o buraco foi formado após um caminhão passar pela faixa da esquerda da via, que foi agravado quando outro veículo passou. O carro acabou caindo no buraco, sendo resgatado rapidamente por um guincho da CET que estava na região. Um outro veículo também caiu na cratera. Ninguém ficou ferido.

Texto atualizado às 17h25.