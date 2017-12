CET leiloa 710 veículos e ganha R$ 820 mil A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) leiloou quinta e sexta-feira 710 veículos guinchados por infrações de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os veículos estavam apreendidos nos pátios da companhia havia mais de 90 dias. No total foram colocados para leilão 800 veículos abandonados nos pátios, que não foram retirados pelos proprietários. O valor arrecadado com esses veículos ficou em torno de R$ 820 mil