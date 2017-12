CET lança mais 5,4 km de faixas de ônibus A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inaugura hoje mais 5,4 km de faixas exclusivas para ônibus à direita na cidade de São Paulo. Serão contempladas vias como: Francisco Morato e Doutor Gastão Vidigal, na zona oeste, Álvaro Ramos, na zona leste, e Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte. Com esse lote, a capital passa a contar com 275 km de faixas. A meta é terminar 2013 com 300 km.