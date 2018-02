CET irá ampliar fiscalização de motoristas que desrespeitam pedestres

Mais de 150 agentes de trânsito da CET, divididos em três turnos, irão participar da ação. Além de autuar os motoristas que desrespeitarem a faixa de travessia também irão fiscalizar a zona azul. Segundo a Companhia, os agentes receberam treinamento específico para reforçar seus conhecimentos sobre as infrações estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para orientar os motoristas serão implantadas em cruzamentos, com e sem semáforos, 142 faixas de sinalização com os seguintes dizeres: Pare antes da faixa; Evite multas e pontos na carteira; A faixa é do pedestre. A CET também irá distribuir panfletos sobre o Programa de Proteção ao Pedestre em terminais de ônibus da capital.

Fiscalização. Em reportagem publica em julho pelo Estado, foi revelado que é pequeno o número de autuações por desrespeito aos pedestres em São Paulo. Dados da CET revelam que, em média, só três veículos são multados diariamente na capital por não darem prioridade a quem está a pé.

São três as principais infrações que comprometem a segurança dos pedestres: não dar preferência às pessoas na faixa, não aguardar o pedestre completar a travessia e deixar de dar atenção a ele nas conversões. Em 2010, a fiscalização dessas situações por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo resultou em 1.009 multas - uma quantidade pequena se comparada, por exemplo, à média de 5,7 mil veículos autuados por dia por furar o rodízio. Todas essas infrações estão previstas no CTB, que já vigora há 14 anos.