CET interditará Túnel Fernando Vieira de Mello no domingo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar totalmente o Túnel Fernando Vieira de Mello, em ambos os sentidos, das 7h às 13h de domingo, 3, para serviços de limpeza. No sentido centro, o túnel fica entre as Ruas Ibiapinópolis e Maria Carolina. No sentido bairro, o túnel fica entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Rua Diogo Moreira.

Segundo a CET, os veículos que trafegariam no sentido centro devem seguir pelas Avenidas Eusébio Matoso, Brigadeiro Faria Lima (sentido Itaim), retornar para o sentido Pinheiros próximo à Rua Sampaio Vidal e acessar a Avenida Rebouças.

Já os que seguiriam no sentido bairro devem desviar pelas Avenidas Rebouças, Brigadeiro Faria Lima (sentido Pinheiros), retornar para o sentido Itaim, próximo à Rua Diogo Moreira, e acessar a Avenida Eusébio Matoso.