CET interditará ruas de SP para Virada Esportiva

SÃO PAULO - Diversas vias de São Paulo serão interditadas neste fim de semana para a realização de eventos que fazem parte da Virada Esportiva 2010, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação.

Neste sábado, 20, a Praça da Luz, entre o Viaduto General Couto de Magalhães e a Avenida Tiradentes, será interditada às 6 horas, apenas no sentido bairro, e nos dois sentidos a partir das 11 horas, para a realização do Kart no Centro, que acontecerá das 22 horas de amanhã às 5 horas do domingo. A via seguirá interditada até as 11 horas de domingo para o desmonte da pista.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aconselha aos motoristas que vêm da Avenida Tiradentes com destino ao Bom Retiro a seguir pela Rua Brigadeiro Tobias, retornando à direita na Avenida Senador Queiroz e Rua General Couto de Magalhães até a Rua Prates. Já os veículos provenientes da Rua General Couto de Magalhães com destino à Avenida Tiradentes deverão seguir pela Rua Prates até a Rua dos Bandeirantes, depois retornar à direita na Avenida Tiradentes.

A Avenida Paulo VI, entre a Rua Capote Valente e a Praça Márcia Alibert Mammana, e a Avenida Sumaré, entre a Praça Márcia Alibert Mammana e a Rua Bartira, em Perdizes, serão interditadas das 6 horas às 18 horas de domingo para a instalação de quadras e a realização de diversos eventos da Virada Esportiva.

Os veículos que seguem em região à Barra Funda podem utilizar a Avenida Sumaré, pegando à direita na Rua Apinagés, Avenida Professor Alfonso Bovero, Rua Bruxelas, Avenida Doutor Arnaldo, Rua Cardeal Arco Verde, seguindo até a Avenida Henrique Schaumann.

Aqueles com destino a região de Pinheiros deverão utilizar a Avenida Paulo VI, à direita na Rua Galeno de Almeida, à direita na Avenida Doutor Arnaldo, acessando o retorno à esquerda próximo a Rua Cardeal Arco Verde, Avenida Doutor Arnaldo, à direita na Rua Cardoso de Almeida, à esquerda na Rua João Ramalho, seguindo até a Avenida Sumaré.

A CET irá interditar também a Praça Comendador Alberto de Sousa, entre a Avenida Paulo Lincoln do Vale Pontim e Rua Benjamim Pereira, no bairro do Jaçanã, zona norte, no sábado, das 7 horas à meia-noite para a realização do evento Ruas de Brincar, também parte da Virada Esportiva. Os veículos que desejam acessar a Rua Benjamin Pereira e utilizam a Avenida Paulo Lincoln do Vale Pontim e a Praça Comendador Alberto de Souza, devem utilizar a Rua Emília Machado Figueiredo como via de ligação entre as duas avenidas.

Shows. A Avenida dos Metalúrgicos e a Rua Frei Aníbal de Genova, em Cidade Tiradentes, estarão interditadas neste domingo, entre as 10 horas e 22 horas, para a apresentação de shows durante o evento Terceira Carreta Palco Cultural. A Avenida dos Metalúrgicos estará bloqueada nos dois sentidos no cruzamento com a Avenida Naylor de Oliveira, além da Rua Frei Aníbal de Genova, também no cruzamento.

A CET aconselha ao motorista que segue pela Avenida dos Metalúrgicos, em ambos os sentidos, e deseja acessar a Avenida Naylor de Oliveira, a utilizar a Rua dos Têxteis, entrar à esquerda na Rua Santa Adelaide, à esquerda na Rua Santa Etelvina, retornando à Avenida Naylor de Oliveira, com acesso à Avenida Sara Kubitschek

Corrida. A CET irá interditar o Complexo Viário Euryclides de Jesus Zerbini, zona oeste, em ambos os sentidos na manhã deste domingo, das 6 horas às 12 horas, para a realização da corrida Vênus para Mulheres - 2ª Etapa, entre as Avenidas Lineu de Paula Machado e Waldemar Ferreira.

O evento, que conta com a participação de 4.500 atletas, será realizado no entorno do Jóquei Clube de São Paulo, abarcando a Avenida Lineu de Paula Machado, a Rua Doutor José Augusto de Queiroz, a Avenida Valdemar Ferreira, o túnel Doutor Euryclides de Jesus Zerbini e a área interna do Jóquei Clube de São Paulo. O percurso será de dez mil metros, e a largada está prevista para as 8 horas com término às 10h30.

Os motoristas que vão da região do Jóquei Clube em direção à Cidade Universitária devem seguir pela Avenida Lineu de Paula Machado, Praça Jorge de Lima, Avenida Eusébio Matoso, Ponte Eusébio Matoso (sentido centro), alça para Marginal do Pinheiros (sentido Castelo Branco), Marginal do Pinheiros, alça de acesso à Ponte Eusébio Matoso (sentido bairro), avenidas Eusébio Matoso (sentido bairro) e Waldemar Ferreira.

Já os veículos procedentes da região da Cidade Universitária e que seguem para o Jóquei Clube deverão utilizar a Avenida Waldemar Ferreira, Rua Pirajussara, avenidas Vital Brasil e Professor Francisco Morato (sentido bairro), Praça Arquiteto Plínio Croce, avenidas Professor. De acordo com a CET, o tempo da interdição das vias será de acordo com a passagem do atleta mais lento, podendo variar de 30 minutos a 1 hora.