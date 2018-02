CET interdita vias para realização de corrida deste domingo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar as ruas Mogeiro (Estrada São Paulo - Jundiaí), Gonçalves de Andrade e Antonio Maia, no próximo domingo, 10, das 6 às 12h, para a realização do "Circuito Popular de Corrida de Rua da Cidade de São Paulo - Etapa Subprefeitura de Perus". A corrida tem largada prevista para às 8h. Cerca de 1500 pessoas devem comparecer ao evento.

Para realização da corrida será interditada a Rua Mogeiro em ambos os sentidos, entre as ruas Antonio Maia e Manuel Felizardo de Souza, e as ruas Gonçalves de Andrade e Antonio Maia, ambas entre as ruas Mogeiro e Águas Claras do Sul.

Como desvio, os veículos poderão utilizar as ruas Mogeiro, Carlos Santos Xavier, Juvêncio de Araujo Figueiredo, Dom Lino Deodato, Joaquim Xavier Pinheiro, Roque Calage, Manuel Felizardo de Souza e Estrada São Paulo - Jundiaí em ambos o sentidos.

A Engenharia de Campo da CET irá acompanhar o evento, monitorando os principais cruzamentos nas imediações do estádio. Para informações de trânsito, ligue 1188 - Fale com a CET. Atende 24 horas por dia para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões.