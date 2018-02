CET interdita viaduto para carros no centro de SP a partir de segunda-feira

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 31, que o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, na região central, ficará fechado para carros na maior parte do dia, para obras na estrutura. Das 5h às 22h, os automóveis não poderão mais circular na passagem, importante ligação entre a zona norte e o centro. A medida entra em vigor na segunda-feira, 4, e valerá todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não informou por quanto tempo a restrição para os carros será mantida, mas, segundo apurou a reportagem, a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb) só espera liberar o viaduto completamente a partir de março.

O viaduto, que teve as fundações atingidas por um incêndio na Favela do Moinho em setembro do ano passado, passará por obras de recuperação estrutural. Com isso, apenas ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) poderão rodar pela estrutura. Desde o incêndio, o trânsito desses veículos estava proibido, devido a restrições da Siurb. Só carros ficaram autorizados a andar por ali.

Mas agora a situação se inverte. Por hora, cerca de 120 ônibus se deslocam por sentido do viaduto, totalizando em 124 mil passageiros diários utilizando o equipamento. Os coletivos só poderão se movimentar a até 40 km/h em cima da estrutura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O incêndio que resultou no fechamento parcial do Viaduto Engenheiro Orlando Murgel atingiu residências na Favela do Moinho, matando uma pessoa. Outro incêndio já havia acontecido no local em dezembro de 2011, deixando dois mortos.

A CET recomenda que os motoristas procurem rotas alternativas para atravessar as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na região central de São Paulo. Entre eles, estão os Viadutos Pacaembu e Antártica, na Barra Funda, na zona oeste.

Veja as linhas da SPTrans que voltarão a usar o viaduto:

1732-10 Vila Sabrina - Metrô Santa Cecília

178L-10 Lauzane Paulista - Hospital das Clínicas

8214-10 Jardim Paulistano - Praça do Correio

8538-10 Freguesia do Ó - Praça do Correio

8544-10 Cidade D'Abril - Largo do Paissandú

8600-10 Terminal Pirituba - Largo do Paissandú

8600-21 Terminal Pirituba - Largo do Paissandú

8600-22 Terminal Pirituba - Largo do Paissandú

9300-10 Terminal Casa Verde - Terminal Parque D. Pedro II

9301-10 Terminal Casa Verde - Paissandú

9354-10 Terminal Cachoeirinha - Terminal Correio

9500-10 Terminal Cachoeirinha - Paissandú

9501-10 Terminal Cachoeirinha - Paissandú

9501-21 Terminal Cachoeirinha - Terminal Princesa Isabel

9653-10 Pedra Branca - Largo do Paissandú

967A-10 Imirim - Pinheiros