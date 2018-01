CET interdita Túnel Rebouças para manutenção

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o Túnel Fernando Vieira de Mello, conhecido como Túnel Rebouças, para serviços de manutenção e melhoria na iluminação. O fechamento ocorrerá neste domingo, 12, na terça, 14, e na quarta-feira, 15.

No domingo a interdição será nos dois sentidos, das 7 às 13 horas. Na segunda-feira, das 23 às 05 horas de terça-feira, no sentido bairro; e na terça-feira, as 23 às 5 horas de quarta-feira, no sentido centro.