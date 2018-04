CET interdita túneis em São Paulo para serviços de limpeza e manutenção

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar os túneis Anhangabaú, Noite Ilustrada e o São Gabriel para realizar serviços de limpeza e manutenção.

O Anhangabaú - que liga a Avenida Prestes Maia às avenidas Nove de Julho e Vinte e Três de Maio - será interditado parcialmente, sentido Aeroporto, será bloqueado para limpeza. A interdição será realizada das 23h30 de quinta-feira, 19, às 4h30 de sexta-feira, 20. Como alternativa, motoristas poderão trafegar pela canalização na própria via.

O Túnel Noite Ilustrada, que liga a Avenida Rebouças à Avenida Doutor Arnaldo, ficará bloqueado para manutenção das 23h30 de quinta às 4h30 de sexta. Durante esse período, os motoristas deverão seguir pelas avenidas Rebouças, sentido centro, Alameda Santos, ruas Bela Cintra, Antônio Carlos e Consolação, sentido bairro, Viaduto Okuhara Koei e Avenida Doutor Arnaldo.

No Túnel São Gabriel, que liga as avenidas São Gabriel e Santo Amaro, será fechado em ambos os sentidos para serviços de manutenção entre quinta e domingo, 22, sempre das 23h30 às 4h30. Os motoristas que trafegam no sentido centro deverão utilizar a Avenida Santo Amaro, Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Avenida São Gabriel; os motoristas que trafegam no sentido Bairro deverão utilizar a Avenida São Gabriel, Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Avenida Santo Amaro.

A Engenharia de Campo da CET vai acompanhar as interdições e orientar os usuários. Para informações de trânsito, ligue 1188 - Fale com a CET. Atende 24 horas para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões.